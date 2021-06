OM wil celstraf voor ‘cokehandelaar’ Hardenberg, maar verdachte ‘handelde in lachgas en 3mmc’

Is Kevin L. de Hardenbergse cokehandelaar ‘Appie’ waar meerdere gebruikers het over hebben? De man zelf ontkent deze donderdag tegenover de rechters in Zwolle. Hij weet dat hij in een grijs gebied opereert. Zo is 3mmc, ook wel ‘miauw miauw’, een designerdrug die nog niet verboden is. Hetzelfde geldt voor lachgas dat nog verkocht mag worden. Maar waarom had hij het in tapgesprekken dan over poeders?