‘Oma’s soep’ als middel tegen eenzaamheid van De Spil in Nieuwleusen

Dit is waarom GGD in regio ‘dicht­bij-locaties’ opent: ‘Zijn mensen die niet lang willen reizen’

Boosteren of toch die eerste of tweede vaccinatie halen, het kan straks om de hoek. De GGD IJsselland opent ‘dichtbij’-priklocaties in alle elf gemeenten van haar verzorgingsgebied. Projectleider vaccineren Sebastiaan van Buuren vindt deze nieuwe stap in de vaccinatiecampagne belangrijk. ,,Sommige mensen vinden het te veel gedoe om naar een van de grote priklocaties te reizen.”

17 januari