Omgekeerde vlaggen voorlopig deels toegestaan in Dalfsen, ook Hardenberg biedt ruimte

met video Speelna­tuur Ommermars lijkt veilig genoeg, maar de entree is nog wel een probleem

Kinderen en jonge gezinnen vonden hun weg er de afgelopen weken al heen, maar gistermiddag werd speelnatuur Ommermars officieel in gebruik genomen. Het uit natuurlijke elementen opgetrokken speelparadijs aan de rand van Ommen is het eerste deel dat klaar is. De overige delen van het 25 hectare grote natuurgebied volgen half september.

10 juli