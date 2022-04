Ommen broedt met waterschap op coulanceregeling voor omrijden bij brug Junne: ‘Billijke bedragen’

Wetenschap­pe­lijk onderzoek naar roof Joods vastgoed in Ommen: ‘Speelde Kamp Erika rol?’

Deskundigen van de Radboud Universiteit in Nijmegen gaan de roof van Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog in Ommen onderzoeken. In heel Nederland zijn meer dan zevenduizend panden en percelen van Joodse burgers afgepakt, in Ommen ging het om zes woningen en een stuk grond. Heeft de aanwezigheid van Kamp Erika een rol gespeeld?

22 april