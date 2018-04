Ommen doet ballon op Koningsdag aan een touwtje

Een twaalftal grote ballonnen in de kleuren oranje, rood, wit en blauw gaat op Koningsdag tijdens de aubade bij zorgcentrum Oldenhaghen in Ommen de lucht in. Alternatief voor de zwerm aan ballonnen die traditioneel op dit jaarlijkse moment door kinderen worden losgelaten. ,,Elk jaar laait de discussie over ballonnen in het milieu op. Daar willen we onderhand van af", aldus Jan Steen, voorzitter van de Ommer Oranjevereniging. ,,Met de grote ballonnen denken we een mooie vervanger te hebben gevonden. Het plezier van kleurige blikvangers in de lucht blijft, terwijl we het milieu niet schaden. Het is zelf beter, want de ballonnen blijven nu de hele dag boven het feestterrein zweven."