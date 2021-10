Ommen heeft genoeg kleren liggen voor de Kledingbank: ‘Kippenvel’

Het is even na vijven en het inzamelmoment in de ruimte op de eerste verdieping van de Carrousel is nog maar net begonnen. Nu al is duidelijk dat veel inwoners hun kast ingedoken zijn om de Kledingbank van voorraad te voorzien. De ruimte is gevuld met enkele tientallen vuilniszakken en boodschappentassen vol met onder meer truien, broeken, jassen en schoenen.