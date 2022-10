Ommen in gesprek met COA over jarenlange opvang asielzoekers

De gemeente Ommen wil met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in gesprek over de noodopvang van honderd asielzoekers voor de duur van twee tot drie jaar. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de haalbaarheid van deze vorm van opvang te onderzoeken.

Wanneer deze nieuwe asielopvang voor meerdere jaren eventueel van start gaat, is niet bekend. Een locatie is nog niet in beeld. De gemeenteraad moet eerst toestemming geven. De komst van een langdurige opvangplek voor asielzoekers is bedoeld om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Landelijk probleem

Met dit initiatief sorteert Ommen voor op wetgeving vanuit het Rijk voor een eerlijkere verdeling van opvang voor asielzoekers over gemeentes in Nederland. Er dreigt op 1 januari landelijk een tekort van 10.000 plaatsen, bleek eerder deze maand. Ommen heeft al eerder uitgesproken op basis van eigen verantwoordelijkheid in bijzondere situaties een bijdrage aan opvang te willen leveren.

De gemeente is van mening dat noodopvang van honderd personen voor twee tot drie jaar uitvoerbaar is en past bij de schaal van de stad. Het aantal vluchtelingen komt overeen met wat in het landelijke debat over huisvesting per gemeente als een redelijke verhouding wordt gezien. Op basis van ervaringen tijdens eerdere asielopvang stelt Ommen dat een groep van deze grootte wordt opgenomen in de samenleving en dat het maatschappelijk draagvlak behouden blijft.

Tijdelijke noodopvang

Van begin oktober tot eind december vindt er in een leegstaande vleugel van het gemeentehuis crisisopvang plaats voor veertig asielzoekers. Deze zomer diende sporthal De Slaghen twee weken als tijdelijke asielopvanglocatie. Daarnaast verblijven in Lemele ongeveer 190 Oekraïense vluchtelingen. De plannen voor asielopvang voor twee tot drie jaar staan los van deze andere opvangplekken in de gemeente.