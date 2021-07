Ommen maakt pas op de plaats met nieuwe bedrijventerrein: ‘Ruimte genoeg’

VIDEO Watersnood treft ook oud-kroeg­baas uit Gramsber­gen op camping in België: ‘Je staat erbij, kijkt ernaar, maar kunt niks doen’

19 juli Harry Huisjes runt een brasserie bij een camping in het door wateroverlast getroffen Zuid-België. In een mum van tijd brak ook bij de oud-eigenaar van café The Alley in Gramsbergen de noodtoestand uit, toen het water metershoog stond en tenten, tafels en stoelen werden meegesleurd. ,,Moeder Natuur heeft ons getroffen.”