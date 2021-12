Ommen moet aan de bak: rechtbank vernietigt vergunning voor megastal in Beerzerveld

Oproep om kleine scholen voor gemeente Dalfsen te behouden: ‘Niet ieder kind voelt zich veilig op grote school

Het plan om tot 2038 flink te investeren in huisvesting voor basisscholen in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld wordt breed gesteund in de gemeenteraad. Maar er moeten ook kleine scholen blijven, klonk gisteren de dringende oproep in de vergadering van de raadscommissie.

14 december