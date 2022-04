Ommen steekt 60 mille in openbaar toilet bij Kwalitaria: hellingbaan en extra deur

update Brand verwoest oude varkenshou­de­rij in Beerzer­veld, wegen afgesloten door vervuiling met asbest

Een slooppand aan de Knolsdijk in Beerzerveld is verwoest. Wat eerst een klein brandje in de meterkast leek, werd een uitslaande brand. Inmiddels blijkt dat er asbest is vrijgekomen. De politie heeft de Knolsdijk en de Alewijkstraat afgezet.

7 april