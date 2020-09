Ommen trekt portemonnee om inwoners in beweging en gezonder te krijgen

Ook De Linden­bergh in Ommen op lijst van vakantie­par­ken waar verloede­ring op de loer ligt

3 september Vakantiepark De Lindenbergh is toegevoegd aan de zeven parken in de gemeente Ommen die op de nominatie staan om de komende jaren te worden aangepakt. Gebeurt dat niet, zo is de verwachting van onder meer de gemeente maar ook de huisjesbezitters, dan dreigt grote leegstand, verloedering en wellicht ook criminaliteit. ,,We willen afglijding voorkomen.”