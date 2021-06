Ommen verruimt rood-voor-roodregeling

De verruiming vloeit voort uit een motie die is aangenomen in de gemeenteraad. ,,Daaruit bleek dat de bestaande regeling door veel mensen als heel strak wordt ervaren”, aldus wethouder Leo Bongers. De regeling is bedoeld om de omgeving te verbeteren: eigenaren die landschapsontsierende oude gebouwen laten slopen, mogen daar onder voorwaarden een nieuw gebouw voor terugplaatsen, en dat hoeft niet per se op dezelfde locatie. ,,We gaan in de toekomst wat flexibeler met de voorwaarden om, waardoor er meer ruimte is voor maatwerk”, aldus Bongers. ,,De herbouw kan nu, in tegenstelling tot voorheen, bijvoorbeeld plaats bieden aan zorg- of recreatieve voorzieningen.”