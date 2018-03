Er zijn voldoende AED's (100.000) in Nederland. 30.000 zijn er nodig om overal binnen 6 minuten ter plekke te kunnen zijn. Maar toch is er een tekort, omdat de meeste levensreddende apparaten niet openbaar bereikbaar zijn of zelfs geheel onbekend. In Ommen hebben ze het wél goed voor elkaar.

Er zijn slechts 12.000 reanimatietoestellen geregistreerd bij het landelijke oproepsysteem HartslagNU. AED's die op openbaar toegankelijke plekken hangen. Reden waarom de Hartstichting en Philips samen deze week het platform BuurtAED.nl zijn gestart. Via dit platform kunnen buurtbewoners zelf een initiatief starten om in hun buurt een AED te financieren. Uiteindelijk doel is om van heel Nederland een 6-minutenzone te maken.

Ommen

In Ommen hebben ze dit al voor elkaar. Zo goed zelfs, dat de vijftig AED's die er de afgelopen tien jaar zijn geplaatst, inmiddels vervangen konden worden door nieuwe exemplaren. ,,Dit konden we doen door een mooie samenwerking van de gemeente en onze EHBO-vereniging", zo stelt Hindrik Jonker, voorzitter van de KNV EHBO afdeling Ommen. De afronding van de vervanging wordt vandaag gevierd met een korte bijeenkomst op de Vechtdalhoeve in Arriën.

Opleiding