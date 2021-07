Ommen wil arbeidsmigranten van vakantiepark naar ‘wisselwoningen’ verhuizen: 'We zijn ze nodig’

Gerwin (25) sluit zijn kroeg in Gramsber­gen na wéér een waar­schu­wing : ‘Ik ga geen politie­agent spelen’

21 juli The Alley is Gramsbergen heeft voorlopig haar eigen deuren gesloten, nadat het café de afgelopen weken is berispt door de gemeente Hardenberg. Gasten zouden er niet genoeg afstand houden, hoewel café-eigenaar Gerwin Nijmeijer daarvan geen bewijs heeft gezien. Hoe dan ook, hij neemt het zekere voor het onzekere. ,,Ik ga geen politieagent spelen in mijn eigen zaak.”