Ommen wil asielzoekers voor meerdere jaren opvangen

Omstreden ‘knipplan’ voor Prinses Julia­nastraat in Ommen valt verkeerd: ‘Dit is geen oplossing’

De verkeersknippen die de gemeente Ommen wil aanbrengen in de Vechtkade en in dit geval de Prinses Julianastraat houden de gemoederen in de binnenstad al jaren bezig. In een nieuwe enquête kunnen centrumbewoners hun mening geven, maar volgens Piet Velzel is het nogal eenzijdig. Hij roept de politiek op: ,,Denk goed na, want er zijn alternatieven.”

17 oktober