Ommenaar Josh Rozema (16) wint Talent van het Jaar bij Groene Camera

De jury van de Groene Camera bekroonde Ommenaar Josh Rozema (16) met de eerste en tweede prijs in de categorie ‘Talent van het Jaar’. Hij fotografeerde een grutto op een fietspad op Schiermonnikoog en een grauwe klauwier in de omgeving van Ommen.

Twee prijzen. Wow!

,,Het was voor mij echt een grote verrassing dat ik zowel de eerste als de tweede prijs van Talent van het Jaar won. Het voelt nog steeds heel onwerkelijk. En dat terwijl ik de foto van de grutto in eerste instantie niet een fantastische foto vond. Maar nu kijk ik daar anders tegenaan, hoor. Ik durfde in eerste instantie niet mee te doen aan de wedstrijd, maar besloot het toch te proberen en foto’s in te sturen. ”

Hoe maakte jij de winnende plaat?

,,Ik ben een midweek naar Schiermonnikoog geweest met een fotoclub, om de vogeltrek te beleven. Ik hoopte een zeldzame vogel te kunnen fotograferen. Op de laatste ochtend van de week ging ik vroeger dan normaal op pad en toen zag ik ineens een grutto in de berm staan. Ik dacht nog: ‘Het zou leuk zijn als hij het fietspad op zou lopen’. Toen ik op de weg hurkte, deed de vogel een paar stappen naar voren. Ik ben gelijk plaatjes gaan schieten.”

Waarom vond de jury jouw foto’s zo bijzonder?

,,Ik had de grutto gefotografeerd op een fietspad. Dit was volgens de jury een bijzondere plek voor deze vogel die het liefst in weilanden zit. En hierdoor kon de grutto ook in zijn geheel bekeken worden. De andere foto vonden ze bijzonder omdat de felgele bloemen mooi contrasteren met grauwe klauwier. Doordat de foto in het laatste licht van de dag was gemaakt, kreeg de foto een mooie zachte sfeer volgens de jury.”

Waar komt jouw fascinatie voor natuurfotografie vandaan?

,,Ik fotografeer nu al een paar jaar. Ik kreeg mijn eerste camera toen ik 12 jaar oud was en ben gelijk de natuur in getrokken. Van jongs af aan was ik met vogels en insecten bezig, de natuur fascineert mij gewoon. Ik vind het heel erg leuk om de dieren zo mooi mogelijk vast te leggen. Uiteindelijk ontwikkel je je eigen stijl. Ik ga iedere week op zondag de natuur in. En soms doe ik mee aan een fotoreis.”

Wil je later natuurfotograaf worden?

,,Ik zet mijn foto’s nu vooral op Instagram en verder doe ik er nog niet veel mee, later hoop ik er meer mee te doen. Het zou mij heel gaaf lijken om iets in de wereld van natuurfotografie te doen, maar ik weet dat het heel lastig is om er in te komen. Je moet echt uitblinken om er geld mee te kunnen verdienen. Maar misschien kan ik de fotografie wel combineren met een parttime baan. Nu zijn deze foto’s die gewonnen hebben te zien in een expositie van het Museon in Den Haag.”

Wat zou jij nog graag willen fotograferen?

,,Ik fotografeer het liefste vogels, ik heb eigenlijk niet de juiste apparatuur voor insectenfotografie, hoewel ik dat wel leuk vind. Groepen vogels zijn het mooiste om vast te leggen. Ik geniet voornamelijk van steltlopers, omdat je die in Ommen eigenlijk niet ziet. Deze zomer ga ik naar Scandinavië en daar hoop ik de sperweruil te fotograferen.”

