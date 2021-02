Ommer landhuis van Baron Mulert gaat in de verkoop

video Erik (45) bouwt in Lutten de boerderij van de toekomst: ‘Timmer niet alles dicht met regels’

17 februari De stikstofproblematiek treft ook onze boeren en het is een belangrijk thema tijdens de verkiezingen. Voor sommige boeren is stikstof een reden te stoppen met het bedrijf, anderen kiezen er juist voor hun stallen te verduurzamen, zoals Erik Back uit Lutten. Hij bouwt aan de boerderij van de toekomst en heeft een duidelijke boodschap voor de politiek in Den Haag.