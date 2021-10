Onbevreesde pretparkfanaat Roel (19) gaat 7 (!) uur lang in lanceerachtbaan Slagharen voor KWF



Of hij bang is? Geen denken aan. Kotszakjes? Niet nodig. Roel van der Kwast (19) uit Huissen is student werktuigbouwkunde en bioscoopmedewerker maar bovenal: pretparkfanaat. Al jaren bezoekt hij wekelijks een attractiepark. Die ervaring komt hem ongetwijfeld van pas bij zijn extreme actie woensdag: 7 uur lang in achtbaan Gold Rush in Slagharen om geld in te zamelen voor KWF.