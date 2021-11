Onderdelenspecialist Keep bundelt krachten met Electro Hardenberg

Bijna twintig jaar lang was zijn eigen winkel gevestigd aan de Europaweg. ,,Maar dat was een te dure plek. Daarom ben ik in 2019 verhuisd naar het Oosteinde”, blikt hij terug. De stap die hij nu neemt naar de Bruchterweg heeft ook een financiële reden. Het bekende merk Miele is selectief geworden met verkooppunten. Keep krijgt daardoor geen onderdelen meer. ,,En dat was voor mij een belangrijk deel van de omzet. Iedere twee weken moest ik bijbestellen. Daarom ben ik maar eens gaan babbelen met Electro Hardenberg. We gaan onze krachten bundelen, elkaar versterken met handel, onderdelen en reparaties”, legt hij uit. En reparaties zijn toch wel zijn ding. ,,Is het nog te repareren? Nooit direct nee zeggen, misschien ben ik daarmee wel te eerlijk. Maar ik noem het duurzaam, niet meteen dingen weggooien.”