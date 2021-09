Onderhoud aan N36, weg tussen Wierden en Ommen wordt ’s nachts gedeeltelijk afgesloten

Mariakapel met dieplader overbracht naar ‘klooster van Sibculo’: ‘Met auto en aanhanger geen doen’

11 september Sibculo was in de vijftiende en zestiende eeuw het klooster en het klooster was Sibculo. Na allerlei plunderingen werd het gebouw geschiedenis, maar die wordt met de herplaatsing van onder meer een Mariakapel enigszins hersteld. ,,We willen hier een katholiek sfeertje creëren.”