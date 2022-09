Onderzoek kanaaldrama kostte al 10 miljoen euro, is dat normaal?

Zwembad De Tol in Hardenberg blijft dicht: 'Reparatie filters te duur'

Zwembad De Tol aan de Vlasakkerkamp in Hardenberg gaat definitief dicht. Het bad in het bewegingscentrum van de Baalderborg Groep werd gebruikt door therapeuten als onderdeel van de zorg voor cliënten en bewoners. In juni werd een defect in de installatie geconstateerd waarna het bad meteen al tijdelijk werd gesloten, waardoor enkele tientallen gebruikers niet meer in het water konden bewegen.

27 september