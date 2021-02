Onderzoek naar Hardenbergse zorgorganisatie die moordenaar Wim V. begeleidde

Aanleiding voor het onderzoek is een melding van het Openbaar Ministerie. Zij hebben twijfels over hoe Wim V. is begeleid. Het OM heeft in november de Inspectie Gezondheidszorg ingelicht, meldt woordvoerder Frank Wassenaar. Vraag is of V. wel zelfstandig mocht wonen, terwijl hij last had van woedeaanvallen en er bij een huiszoeking na de moord meerdere messen zijn gevonden.