Onderzoek naar verkiezingen in Dalfsen: restzetel op basis van één stem

PvdA verdubbelt in Dalfsen

2:41 Tegen de landelijke trend in heeft de Partij van de Arbeid in Dalfsen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke zege geboekt. De socialisten komen met twee zetels in de nieuwe raad, een verdubbeling. ,,Dit was mijn droomscenario. In absolute aantallen hadden we ruim meer stemmen dan de vorige keer”, reageerde lijsttrekker Leander Broere opgetogen, direct na het bekend worden van de laatste uitslagen.