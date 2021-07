Ongeval in Hardenberg: een gewonde naar het ziekenhuis, twee auto's met fikse schade

Hongersta­king ‘dankbare’ Saif voorbij: in Zwolle kan hij integreren in LHB­TI-gemeen­schap

30 juli De Syrische statushouder Saif, die al twee jaar in het azc Hardenberg verblijft, zwaait vrolijk met een regenboogvlaggetje bij de Glazen Engel in hartje Zwolle. De 42-jarige vluchteling is blij dat de gemeente Zwolle een woning voor hem gaat zoeken zodat hij kan integreren in de LHBTI-gemeenschap in de stad. Daarmee heeft hij het doel van zijn hongerstaking bereikt.