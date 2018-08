Onsmakelijke vondst in Ommen: halve varkenskop in fietsenstalling

Hardenberg in gesprek met eigen ouderen voor toekomstvi­sie

30 augustus Dat de vergrijzing ook Hardenberg niet zal passeren de komende jaren, beseffen burgemeester en wethouders wel. Maar of en hoe de gemeente daar voldoende op ingericht is, weten ze niet. Daarom wil de gemeente in gesprek met ouderen in Hardenberg om volgend jaar tot een Ouderenakkoord te komen.