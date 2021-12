Ook beton kan gerecycled worden: Gemaal Vilsteren heeft de primeur voor het waterschap

Mannus Nijkamp van sloopbe­drijf RGS Rijssen neemt afscheid van ‘mooiste vak ter wereld’

RIJSSEN - Er is gebak bij de koffie want Mannus Nijkamp viert zijn 65e verjaardag. Het moment is aangebroken om de leiding van het landelijk opererende RGS in Rijssen volledig in handen te geven van zijn zoon Herman. „Maar ik ga niet helemaal weg, hoor!”

