Ook poging drie strandt in Dalfsen: bezuinigingen op bieb en welzijnswerk blijven staan

Theaterdi­rec­teu­ren met agenda in de aanslag op zoek naar nieuwe data afgelaste voorstel­lin­gen

Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen moeten de theaters in de regio hun voorstellingen schrappen. In een bericht aan hun bezoekers laten de Voorveghter in Hardenberg en de Meenthe in Steenwijk weten in overleg te gaan met de artiesten over een nieuwe datum voor de vervallen voorstellingen.

29 november