Oorzaak brand in Bruchterveld blijft onduidelijk: ‘Valt niet meer te achterhalen’

Video Grote brand verwoest garagebe­drijf in Bruchter­veld: vrijgeko­men asbest ligt in achtertui­nen

In Bruchterveld is garagebedrijf Garage65 verwoest door een felle brand. De rook was in de wijde omgeving te zien. Bij de brand is asbest vrijgekomen, meldt de brandweer.

7 maart