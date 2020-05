Op 1,5 meter een baby opvangen is lastig voor verloskundige Martijntje uit Dalfsen

Schatkamer Ommen vindt origineel bevrij­dings­vaas­je

12:32 Bij De Schatkamer in Ommen is een 75 jaar oud vaasje ontdekt. Het gaat om een origineel ‘bevrijdingsvaasje’ van glasfabriek Leerdam. Het vaasje wordt tentoongesteld bij de speciale expositie van 75 jaar vrijheid in Ommen, in de etalages van een leegstaande winkel aan de Brugstraat 34.