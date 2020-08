Op de foto of yoga met een alpaca: sta jij ook in de rij?

Vraag bij het nieuws De quarantai­ne om coronabe­smet­tin­gen te voorkomen is veertien dagen, maar waar is dat aantal op gebaseerd?

11:00 Mensen die uit een risico-gebied komen na een vakantie of mensen die in aanraking zijn geweest moeten veertien dagen in quarantaine. Maar hoe weet je dat je na deze twee weken zeker coronavrij bent? Je wordt na twee weken immers niet getest.