Op ontdekkingsreis in eigen regio: ‘Mensen weten vaak meer over hun vakantie in Spanje dan over het Vechtdal’

Hans Nijeboer en zijn dochter Yente (9) waren deze week op ontdekkingsreis. Niet in een ver land, maar gewoon in hun eigen Vechtdal. Sinds afgelopen weekend gaat voor velen de wereld echt helemaal van slot, met de Vechtdal Ontdekkingsreis die bij de Anjerpunten te koop is.

Ze waaien bijna weg, in de tuin van natuuractiviteitencentrum De Koppel. Maar het lukt om de app te downloaden. Daarmee wordt het spel gestart, een verhaal is te horen van professor Dianthus. Deze denkbeeldige figurant is botanicus van hobby en beroep. Voor zijn onderzoek is hij op zoek naar de Vechtdalanjer, Dianthus in het Latijn. Op vijf locaties in het Vechtdal kun je een onderzoek doen, met uiteindelijk de vijf blaadjes van de Dianthus als prijs.

Hebbes!

De Nijeboeren hebben het verhaal gehoord en de tip meegekregen om in het gebouw van De Koppel een eerste tip te vinden, een QR-code bij een otter. ,,Hebbes, daar is hij”, zegt vader opgelucht. Nadat de code is gescand, gaan ze op zoek naar de volgende plaats waar een QR-code te vinden is.

Ze keuvelen over de plek en pakken soms de kaart om deze nog eens bevestigd te krijgen. Want ook een Hardenberger is wel eens zijn oriëntatie kwijt langs de Vecht. Uiteindelijk komen ze weer terug bij De Koppel, na nog een opdracht waar een cijfercode uit voortkwam. Met die code is de kluis te kraken en is het eerste blaadje binnen. Deze vakantie zullen ze in Hoonhorst, Vilsteren, Beerze en Gramsbergen soortgelijke opdrachten gaan doen. ,,Want we vinden het allebei erg leuk”, zegt vader. Dochter knikt instemmend en rilt nog een beetje na van de koude wind.

Expeditiepunten

Bij elk Anjerpunt is het spelpakket te koop. Je reist spelenderwijs door het Vechtdal en krijgt veel informatie door teksten en luisterfragmenten van de professor. Onderweg van het ene naar het andere Anjerpunt zijn er nog expeditiepunten op de kaart, die thematisch aan de Anjerpunten verbonden zijn. Via het bezoeken van deze punten verzamel je letters die de naam van het plantje vormen. Het spel kost 24,95 euro per gezin en biedt tevens toegang tot alle Anjerpunten, inclusief vouchers voor het Museum Gramsbergen en de Kalverstraat in Beerze (de boerderij van Zandman, red.).

,,Het is voor vakantiegangers en bewoners in deze regio”, vertelt Ans Naber van het natuuractiviteitencentrum. ,,Met informatie over de Vecht, de natuur en geschiedenis zoals de Slag bij Ane. Mensen weten vaak meer over hun vakantie in Spanje dan over het Vechtdal te vertellen. De route is trouwens ook met de auto te doen, dat kwam vorig jaar door corona in beeld.”

De routes zijn zelf in te plannen, maar houd wel rekening met de openingstijden van onder andere De Koppel. Alleen dan kan de tip worden verkregen en de kluis worden gekraakt.