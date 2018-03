Op werkvakantie dankzij organische kippenmest

Eerst even over de reis: Wat gaan jullie doen?

,,De werkvakantie gaat naar het Albanese dorpje Maliq. Wij organiseren de reis vaker. Ik ga zelf voor de derde keer mee, maar één iemand gaat voor de achtste keer. Zoals het nu lijkt gaan wij met een groep van acht mensen. In twee weken is het de bedoeling om de ruimte voor een kerkelijke gemeenschap te vergroten. De gemeenschap is flink gegroeid in het dorp, daardoor is de ruimte nu te klein. Naast kerkdiensten is de locatie beschikbaar voor andere activiteiten, zoals evenement voor kinderclubs.''