Opbloeiende Oekraïense vrouwen door de lens van Larysa: ‘We zijn sterk voor de kinderen’

De mooiste wereldti­tel voor Ten Kate Racing is de titel die nog komt: ‘We willen altijd de beste rijder op de fiets’

Met twaalf wereldtitels op zak trek je in Nieuwleusen een volle zaal. Dat merkt Ronald ten Kate van Ten Kate Racing in het ‘Verhalencafé’. ,,Natuurlijk willen we terug naar de Superbikes, maar of het lukt is vers twee.’’

5 december