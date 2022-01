Opgeknapte wachtruimte op station Hardenberg werd stelselmatig vernield, maar NS probeert het nog één keer: ‘Hou je fatsoen’

Hannah uit Nieuwleu­sen is de eerste Isa­la-ba­by van het jaar, ouders zijn apetrots

Om tien minuten voor één op Nieuwjaarsnacht is de eerste Isala-baby van 2022 geboren. Daarmee is Hannah (0) de eerste die dit jaar in het Zwolse ziekenhuis ter wereld is gekomen. Ouders Gerdina en Arjan uit Nieuwleusen zijn apetrots. „Heel bijzonder, heel apart”, vertelt moeder Gerdina.

