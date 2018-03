OpKoers.nu Hardenberg spuit schone logo's op stoepen

OpKoers.nu spuit vandaag in het kader van de verkiezingscampagne op 26 plaatsen in de gemeente Hardenberg 'reverse graffiti' op stoepen en pleinen. Het logo van de plaatselijke partij wordt daarbij met een hogedrukspuit en een sjabloon aangebracht. Het vuile laagje op de bestrating maakt daarbij plaats voor het partijembleem.

Volgens de 'lokalo's' wordt dit middel voor de eerste keer ingezet voor de verkiezingscampagne in Hardenberg. ,,Dit is ook een nieuwe manier van campagnevoeren voor ons'', zegt lijsttrekker Annie Kelder, die in 2005 mede-oprichter was van de 'partij voor boeren en burgers' die streeft naar minder bureaucratie. ,,Dit lijkt ons een mooie publiekstrekker.'' Het bedrijf dat de 'reverse graffiti' ('omgekeerde graffiti') aanbrengt heeft een lijst met 26 locaties in de gemeente Hardenberg gekregen, en kiest zelf de meest geschikte plek voor het partijlogo uit. De kandidaten van OpKoers.nu trekken vandaag met hun verkiezingskaravaan door de gemeente en zijn ook aanwezig bij het aanbrengen van de 'reverse graffiti'.

Geen vergunning

Voor deze actie heeft de partij geen vergunning aangevraagd bij de gemeente, vertelt Annie Kelder. ,,Dat is volgens ons ook niet nodig, want in feite spuiten we zo alleen maar een deel van de stoep schoon.''

Hinkelpad