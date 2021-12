OpKoers.nu wil met drie vrouwen en drie mannen in raad Hardenberg; Kelder weer lijsttrekker

Bij de vorige verkiezingen in 2018 haalde OpKoers.nu (OK) op eigen kracht vijf zetels. In april stapte Linda Verschuur-Otter na onenigheid met 50Plus-fractievoorzitter Gijs Schuurman over naar de lokalen. Met zes zetels is de OK-fractie nu even groot als die van tweede collegepartij ChristenUnie.