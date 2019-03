Opnieuw vertraging voor hypermoderne sluizen Junne en Mariënberg

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de sluizen bij aanvang van het vaarseizoen van 2018 al te openen, maar het project bleek veel complexer dan gedacht. Het waterschap moest een miljoen extra uittrekken voor de operatie die in eerste instantie 6,3 miljoen euro zou kosten. Het innovatieve karakter van de sluizen, die werken volgens het ‘vlinderklepprincipe’ - onder water, zonder traditionele sluisdeuren -, zorgde ervoor dat het waterschap meer expertise moest inhuren. Vervolgens was de verwachting in april het project te kunnen afronden, maar die planning blijkt toch te optimistisch te zijn geweest. Vechtstromen meldt nu dat in mei de beide sluizen getest kunnen worden, waarna ze 1 juni officieel in gebruik worden genomen.