Opnieuw woninginbraak in Dalfsen: ‘Nog te vroeg om het over inbraakgolf te hebben’

Buren azc Hardenberg willen vluchtelin­gen beter spreiden, maar nu sluiten niet realis­tisch

25 juli Mag het asielzoekerscentrum Hardenberg vijf jaar langer open blijven? Over die vraag neemt de gemeenteraad komend najaar een beslissing, gebaseerd op de mening van de inwoners en alle opgedane ervaringen sinds de opening van ‘Heemserpoort’ in oktober 2016. Omwonenden zien het liefst spreiding van asielzoekers over de hele gemeente, maar zijn niet faliekant tegen verlenging.