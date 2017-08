Oppositie Twenterand hekelt houding over 'megagrote varkensfokkerij'

Volgens GBT en VVD gaat de houding van het college in tegen eerder gedane toezeggingen van de wethouder over intensieve veehouderij. Ze willen opheldering.

Vorige week werd duidelijk dat het college van Twenterand geen bezwaren ziet tegen plannen voor een varkensfokkerij in Beerzerveld, op de grens van de gemeenten Ommen en Twenterand. Het plan doorstond een onderzoek naar eisen met betrekking tot geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit en het milieu. Omdat het in strijd is met het bestemmingsplan, moet de gemeenteraad hiervoor echter wel een 'verklaring van geen bedenkingen' afgeven.

Ware gezicht

,,Het heeft even geduurd, maar het college laat dan toch zijn ware gezicht zien", zegt Marcus Elzinga van GBT. ,,Een megastal in Beerzerveld bij Geerdijk en een omschakeling naar een nieuwe intensieve veehouderij in Vriezenveen worden geen strobreed in de weg gelegd." Merkwaardig, volgens hem. De gemeenteraad van Twenterand wil namelijk geen nieuwe intensieve veehouderijen, maakte het eerder al duidelijk. Regels daarover worden ook opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

Eind 2013 verzekerde wethouder Ben Engberts dat het 'nagenoeg onmogelijk' zou worden om nog een megastal te bouwen in de gemeente. Er lagen geen aanvragen en alleen in theorie zou het nog kunnen.

,,Helaas is wethouder Engberts heel kort van memorie of hij gaat bewust voorbij aan zijn woorden", stelt Chris Walraven (VVD). ,,Hoe valt anders te verklaren dat hij een buurgemeente heeft laten weten dat het college geen bezwaar heeft tegen de vestiging van een megagrote varkensfokkerij?"

Quote Het college weet heel goed wat de uitdrukkelijke opdracht is van de gemeenteraad. De wethouder heeft wat uit te leggen Marcus Elzinga (GBT)

Ook Elzinga herinnert zich de woorden van de wethouder nog goed. Hij heeft daarom schriftelijk vragen gesteld over het plan voor de varkensfokkerij in Beerzerveld en over de omschakeling van een melkveebedrijf naar een varkensbedrijf in Vriezenveen.

Dat laatste komt volgens hem op een bijzonder moment: net voordat omschakeling naar intensieve veehouderij middels het nieuwe bestemmingsplan onmogelijk wordt.

,,Het college weet heel goed wat de uitdrukkelijke opdracht is van de gemeenteraad", stelt Elzinga. ,,De wethouder heeft wat uit te leggen." GBT heeft het onderwerp aangemeld voor de raadsdebatten van september.