Oranje onder 19 met Rav van den Berg blameert zich tegen Slovenië en loopt EK mis

Dalmshol­ter families krijgen Yad Vashem voor hulp aan Joodse jongen: ‘Een hele eer, wat ze ook verdienen’

De Joodse tiener Hijman Gans overleeft als door een wonder de oorlog. Als 12-jarig ventje ontkomt hij in 1943 aan een razzia in Amsterdam en duikt daarna onder bij de Dalmsholter familie Laarman. Tussendoor mag hij ook schuilen bij de naburige familie Morrenhof. De dankbare Gans vraagt met succes de onderscheiding Yad Vashem aan voor zijn helpers.

9:00