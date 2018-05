Organisatie Stationsloop Ommen-Dalfsen waarschuwt deelnemers voor de hitte

Die houden precies in de gaten welke omstandigheden te verwachten zijn en of het nog verantwoord is om de loop door te laten gaan. ,,Warmte en regen moeten de deelnemers zelf zien op te lossen, onweer is voor ons”, zegt Bernard Kootstra als voorzitter van de loop. ,,Maar natuurlijk helpen we ze wel. Zo hebben we na de finish een extra waterpunt ingericht. Onderweg zijn er daar al drie van. Dat is voor een loop over 16 kilometer best ruim.”