Oud-burgemeester Carel Knoppers (91) van Ommen overleden

achtergrond Is de bollen­teelt inderdaad schadelijk voor mens en dier rond kwetsbaar Witharen? Ommen schakelt universi­teit in

10:22 Hebben onafhankelijke wetenschappers de afgelopen jaren al aangetoond dat gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt schadelijk is voor mens en dier? Om die vraag te beantwoorden, schakelt Ommen de landbouwuniversiteit in Wageningen in als onafhankelijk deskundige, om eventuele studies in kaart te brengen. Dit is een van de stappen waarmee het gemeentebestuur alsnog een proef met bestrijdingsmiddelen voor de bollenteelt in twee grondwaterbeschermingsgebieden wil voorkomen.