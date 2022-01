‘Oud’ kunstwerk Gruthuuske keert wellicht terug in nieuwbouwplan

VIDEO Ongeloof bij burgemees­ter van Dalfsen over gooien vuurwerk naar ME bij illegaal feest: ‘Verschrik­ke­lijk’

Burgemeester Erica van Lente van Dalfsen kan daags na de ongeregeldheden in haar gemeente nog amper bevatten wat er zaterdagavond precies is gebeurd. Ze meldt dat er bij een illegaal feest bij het gemeentehuis vuurwerk en flessen naar de Mobiele Eenheid zijn gegooid. Zanger Martien Ekkelenkamp is blij met hoe het feest is verlopen. ,,Maar het is treurig dat het zo eindigde.”

