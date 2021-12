Oud-raadslid Botter van OpKoers.nu kansrijk bij VVD Hardenberg: ‘Het begon toch weer te kriebelen’

Woningwed­loop: hoe gemeente de starter probeert te beschermen op de huizen­markt

In Holland staat een huis... en dat is nog nooit zo gewild geweest als nu. Starter en investeerder jagen op de schaarse stulpjes, waarbij de laatste vaak de diepste zakken heeft. Gemeenten als Zwolle, Kampen en Dronten krabben zich ondertussen achter de oren. Hardhandig ingrijpen in de vrije markt, is dat de oplossing?

11 december