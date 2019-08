Oud-spelers van jubilerende VV Bergentheim weten alles nog

Vliegende Hollanders komen naar Lemeler­veld

7:00 Aero Club Salland in Lemelerveld is over een maand het decor van opnames voor de nieuwe serie Vliegende Hollanders. Over Anthony Fokker, KLM en de opkomst van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij tussen beide wereldoorlogen in. En ze zoeken nog figuranten. ,,Lemelerveld is perfect, hier zijn geen windmolens en zonneparken.”