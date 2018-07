Oud-wethouder Ommen Henk Pierik was 'sociaal bewogen, optimistische man'

,,Ik zat met hem in het college van B en W tussen 1998 en 2002", zegt Warmelink. Pierik als wethouder met onder andere de portefeuille ruimtelijke ordening namens het CDA, Warmelink als VVD-wethouder. ,,Je kon goed met Henk samenwerken", herinnert hij zich. ,,Hij had altijd respect voor andermans mening, ook als-ie het er niet mee eens was. Hij zag nooit om in wrok, maar keek vooruit. Hij was heel optimistisch en zag voor elk probleem een oplossing. En als dat dan niet helemaal uit de verf kwam, zocht hij een andere oplossing."

Lees ook Na pensioen nog nuttig in buitenland Lees meer

Niet zelfstandig

Het sociale aspect was dat hij 'echt begaan was met mensen', zegt Harmelink. ,,Vooral mensen die het niet zelfstandig konden redden. 'Daarvoor is de overheid er', zei Pierik altijd."

Verbinding

Dat herinnert ook Leo Elfers zich. Elfers was in 2000 een korte periode burgemeester van Ommen én Dalfsen. ,,Ik heb hem meegemaakt als wethouder openbare werken", vertelt Elfers. ,,Dat was lang niet altijd eenvoudig. Zijn sterke eigenschap was dat hij altijd op pad ging, naar de mensen toe. Hij wist dan een verbinding tot stand te brengen. Een essentiële eigenschap voor bestuurders."

Slinger

,,Ik weet nog dat we onder het viaduct tussen Ommen en Vilsteren stonden. Daar zat een slinger in de weg waardoor motoren heel snel konden accelereren, wat tot onveilige situaties leidde. Hij heeft zich toen bijzonder hard gemaakt voor een fietspad ernaast, wat de situatie daar heeft verbeterd."

Hart in Ommen

Het kenmerkt Pierik, meent Elfers. ,,Hij was een degelijk bestuurder. Niet van de grote woorden, maar van zorgvuldig besturen. Ik zou het niet als CDA-eigen willen benoemen, maar Henk was van het stug doorwerken en zorgen dat dingen voor elkaar komen. Zijn hart lag in de gemeente Ommen."