Oude elementen Joodse slagerij in nieuw wooncomplex in Hardenberg: ‘Het is hier toch een allegaartje’

Als bezoeker van de winkelstraat moet je omhoogkijken om ze te zien, in en op het appartementencomplex dat in aanbouw is. Het gros gaat gehaast voorbij, maar er zijn passanten met oog voor detail en tijd voor een stop. Zoals Hardenberger Ruud Wigard, hij kijkt belangstellend naar de bollen en het jaartal. ,,Ik vind het niet lelijk. Ik ben geïnteresseerd in moderne architectuur, zo vind ik het gemeentehuis van Hardenberg niet lelijk. Maar dit is natuurlijk geen revolutionair pand. Ik vond het oude gebouw trouwens ook niet echt een Jugendstil pand, er was veel aan veranderd”, vertelt hij.