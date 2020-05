Ouderen in Hardenberg mogen weer bezoek ontvangen: ‘Het is een heel gedoe, maar we doen het van harte’

Blijdschap bij de ouderenzorglocatie Marsch Kruserbrink van Saxenburgh in Hardenberg. De bewoners kunnen na weken eindelijk hun familie weer zien. Want dat was sinds de uitbraak van het coronavirus op geen enkele manier meer mogelijk.

Marsch Kruserbrink is door het Ministerie van VWS aangewezen als een van de 25 locaties waar een versoepelde bezoekersregeling. Vrijdag in de namiddag hoorden ze het goede nieuws bij Saxenburgh, vertelt bestuurder Wouter van de Kam.

Vrijdagmiddag, dan moest er zeker hard gewerkt worden om alles nog te regelen?

,,We moesten ineens veel voorbereiden. Als eerste wilden we de families inlichten. Dat moest ook, want zij moesten ineens de vaste bezoeker aanwijzen die op visite mag komen. Daar moeten zij zich ook op kunnen voorbereiden en over na kunnen denken. Vanaf morgen gaat de bezoekersregeling in, dus we hadden het weekend en maandag om alles te regelen maar het komt goed. Tegenwoordig, in de coronacrisis, ben je overal op voorbereid. Het valt me op hoe snel we kunnen handelen. De kunst is om heel snel en zorgvuldig te schakelen. Daar is deze eerste versoepeling ook weer een voorbeeld van.”

De versoepeling betekent dat bewoners na een lange tijd weer familie kunnen zien. Wat vinden zij daarvan?

,,Iedereen reageert heel positief, de bewoners, de familie, maar ook de cliëntenraad. Wij hebben hier twee soorten bewoners, mensen met lichamelijke aandoeningen, die krijgen mee wat er gebeurd, maar ook mensen met bijvoorbeeld dementie. Zij snappen het nu nog niet, maar we verwachten dat ook voor hen contact weer positief uitpakt.”

Hoe lang hebben de bewoners hun familie niet gezien?

,,Deze mensen hebben al weken geen familie meer gezien. Op deze locatie is ook geen beeldraam, wat we op andere locaties wel hebben. Daar kunnen bewoners via een raam nog in contact komen met de familie. Op deze locatie kon dat niet, want het zit niet op de begane grond en er is geen ruimte voor. Dat is zeker voor kwetsbare bewoners erg moeilijk, zij konden alleen beeldbellen en dat duurt al weken. Het is echt verschrikkelijk.”

Bezoekers kunnen natuurlijk niet zomaar even binnenlopen. Hoe gaan jullie dat allemaal regelen?