Oudgediende Freek Lans zwaait af bij politieteam Vechtdal: ‘Ik wil wat terug doen’

Lans begon zijn carrière in Ommen, maar beoogde aanvankelijk geen loopbaan bij de politie. ,,Ik heb weg- en waterbouw gestudeerd, maar toen ik van school kwam was het een slechte tijd voor de bouw. Ik heb nog wel als tekenaar gewerkt, maar koos in 1980 voor de politieschool. Ik wilde het graag, het is een dynamische baan.” Het is te danken aan zijn gedrevenheid dat hij het vak zo lang vol heeft kunnen houden. Lans is brigadier en motoragent geweest, ruim twaalf jaar was hij actief bij de ME en uiteindelijk is hij doorgegroeid naar zijn huidige functie als teamchef Vechtdal, die 108 mensen aanstuurt.