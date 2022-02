OV-ambassadeurs voorzien 55-plussers in Hardenberg en Ommen van tips over reizen met trein en bus

Gemeentese­cre­ta­ris Sabine van Geffen van Dalfsen stopt na ‘goed overleg’, waarnemer aangesteld

De gemeenteambtenaren in Dalfsen krijgen een nieuwe baas. De gemeente laat woensdag in een persbericht weten dat Sabine van Geffen gestopt is als gemeentesecretaris. Henry van der Woude neemt ‘de komende periode’ de functie waar. Van Geffen was in functie sinds 1 maart 2021.

9 februari